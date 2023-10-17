Роскачество назвало топ‑5 приложений для блокировки нежелательных звонков

Разбираемся в плюсах и минусах каждого из них

Ежедневно на наши смартфоны поступают десятки звонков от родных, друзей и коллег. Однако нередко поступают и звонки от мошенников, а также различный спам. Избавиться от нежелательных звонков помогут специальные приложения. В «Роскачестве» назвали топ-5 надежных приложений от известных разработчиков. Однако и у них есть минусы.

«Яндекс» с Алисой

В приложении «Яндекс» есть функция определителя номера, активировать ее можно в настройках. В базу включено около пяти миллионов различных компаний, от которых не будут поступать звонки. При этом пользователи сами могут сообщать о нежелательных организациях.

Минусы: не всегда может определить звонки от частных лиц, а также показать статус звонящего.

«Антиспам: Kaspersky Who Calls»

Приложение от создателя популярного антивируса показывает всю доступную информацию о звонящем и предоставляет возможность блокировать подозрительные номера.

Минусы: приложение периодически пропускает звонки с номеров, которые ранее были заблокированы.

«Truecaller. Определитель номера»

Это приложение определяет звонки с помощью идентификатора вызывающего абонента в России. Не пропускает как подозрительные звонки, так и СМС. А еще приложение показывает, как вы записаны у другого человека.

Минусы: приложение должно быть запущено, а это сильно «съедает» батарею. Кроме того, если нет подписки, то постоянно будет всплывать реклама.

Getcontact

Ежегодно приложение «пополняется» как минимум двумя миллиардами (!) нежелательных номеров. Пользователи сами могут вносить их в базу. Если есть подписка, то можно узнать, как вы записаны у абонента, а также отключить рекламу.

Минусы: подписку отменить нельзя.

«NumBuster. Определитель номеров»

Простое приложение, которое позволяет узнать, кто звонил, сколько раз номер был заблокирован и как вы записаны у других людей.

Минусы: не всегда можно отменить подписку.

«Приложения для определения номера могут помочь в избавлении от назойливых звонков из банков, агентств недвижимости и фитнес-центров. Однако они вряд ли спасут от мошенников, которые могут использовать подменные номера и менять их так часто, что никакие базы приложений за ними не поспевают. Поэтому при звонках с незнакомых номеров стоит больше полагаться на здравый смысл, не вести долгие разговоры и при малейшем подозрении сразу прерывать звонок», — рекомендует руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Также он напомнил, что качать любое приложение необходимо только из официальных магазинов приложений.

Тем временем мошенники не дремлют: за пять месяцев 2023 года жители Челябинской области отдали неизвестным свыше 700 миллионов рублей. Ежедневно злоумышленники придумывают самые разные схемы обмана, однако по-прежнему большинство мошенничеств совершаются через звонки.

Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться.