Роспотребнадзор проверил воздух после взрыва в Копейске

Вредных веществ не обнаружили

Роспотребнадзор Челябинской области проверил воздух после взрыва в Копейске. Все показатели в норме, превышения опасных для здоровья концентраций не обнаружено, сообщили в ведомстве.

Специалисты проверили воздух на 20 видов вредных веществ и его гамма-фон. Управление Роспотребнадзора также дало советы, как защитить свое здоровье при задымлении от пожаров.

При нахождении на воздухе надевать защитную маску. Людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства.

Старайтесь не открывать окна, особенно ночью и утром. Если нужно проветрить, лучше включить кондиционер или завесить форточку влажной тканью. Пейте больше воды — до двух-трех литров в день. На время откажитесь от пробежек, тренировок и другой физической активности на улице.

Если вы почувствовали себя плохо — появились одышка, сильный кашель, проблемы со сном — не ждите, сразу обращайтесь к врачу.

