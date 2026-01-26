Роман Воллерт прочитал лекцию для участников программы «Герои Южного Урала»

В рамках встречи они обсудили вопросы взаимодействия исполнительных органов и общества

В Магнитогорске ветераны спецоперации продолжают обучение в рамках третьего модуля региональной программы «Герои Южного Урала». Тема — «Региональное и муниципальное управление». Для участников проекта лекцию о взаимодействии исполнительных органов и общества прочитал заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

«Высокий уровень доверия между властью и гражданами — базовая основа устойчивого развития региона. Только в атмосфере открытого диалога мы можем находить эффективные решения, отвечающие ожиданиям и потребностям людей. Сегодня Челябинская область активно внедряет современные механизмы обратной связи и привлекает жителей к участию в управлении территорией. Это позволяет создавать сильное, сплоченное и ответственное сообщество», — рассказал Роман Воллерт.

Участники задавали вопросы заместителю губернатора, разбирали эффективные примеры и узнали, какими инструментами можно пользоваться для того, чтобы выстроить эффективную коммуникацию.

Программа «Герои Южного Урала» реализуется по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она готовит кадровый резерв для руководящих должностей. Обучение проходят 58 ветеранов СВО, показавших высокие результаты управленческого опыта и потенциала. После завершения обучения они получат дипломы и смогут трудоустроиться в органы власти, компании и предприятия региона.