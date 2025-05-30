Роман Костомаров приедет на Парижский полумарафон в Челябинскую область

Спортсмен проведет с южноуральцами автограф‑сессию

На полумарафон в селе Париж Челябинской области приедет фигурист Роман Костомаров. Он встретится с южноуральцами 31 мая. Афиша с участием спортсмена опубликована организаторами IX Парижского полумарафона.

Роман Костомаров проведет фотосессию у башни.

«Уже завтра, 31 мая, состоится наша встреча в Париже. Это, если что, не во Франции, а в Челябинской области. Жду вас на настоящем празднике добра и спорта», — написал Роман Костомаров в своих соцсетях.

Напомним, забег на 5 километров стартует 31 мая в 10 утра. Затем пройдут северная ходьба, велогонки на 30 и 15 километров и забег «Огни уральского Парижа». В этот же день под сводами Эйфелевой башни российские дизайнеры представят свои коллекции на Парижской неделе моды.

Забег на 21,1 километра запланирован на 1 июня, старт в 9:00.

На воскресенье запланированы и детские забеги «Мой первый километр», на 150 метров, а также «Парижская миля» и забег на 10 километров.