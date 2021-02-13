«Роды прошли успешно»: Минздрав — о смерти младенца в перинатальном центре в Челябинске

Ведомство ждет, что причину смерти назовет следствие

Минздрав Челябинской области прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре. О гибели малыша стало известно из соцсетей.

«Случай исключительный. Областной перинатальный центр — одно из лучших медицинских учреждений региона. В сутки здесь принимают до 25 родов. Нередки сложные случаи — преждевременные роды, осложнения беременности. И медперсонал с ними успешно справляется, ведь здесь трудятся акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации с огромным опытом. Сейчас очень важно установить причину смерти малыша. Насколько известно, сами роды прошли успешно и без осложнений», — заявляет пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В перинатальном центре работают силовики. Им предстоит разобраться в обстоятельствах этой трагедии и назвать причину смерти младенца.

«Сотрудники учреждения оказывают полное содействие следствию»,— добавляют в Минздраве.

Напомним, тело новорожденного мальчика нашли утром. Трагический инцидент произошел в отделении, расположенном на улице Воровского.