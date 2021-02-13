В Челябинске в областном перинатальном центре умер новорожденный

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего

В сети появилась информация о смерти новорожденного в Челябинском областном перинатальном центре, расположенном на улице Воровского. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в беседе с корреспондентом Первого областного информационного агентства подтвердила факт смерти мальчика.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и других правоохранительных органов. Точная причина смерти будет установлена по результатам заключения патологоанатомов. Ведется необходимое расследование.

По предварительным данным, вины врачей в происшествии нет.