Родителей школьников, унижающих учителей, могут наказать рублём и лишением свободы

Соответствующий законопроект уже разработан в профсоюзе образования.

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Всё больше и больше школьников в России обвиняют в словесном или физическом нападении на учителей. В связи с этим родителей таких учеников предлагают строго наказывать. Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, в котором прописано, что ждёт родителей, дети которых «в карман за словом не лезут».

Так, в проекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части установления ответственности за проявление неуважительного отношения к педагогическим работникам» прописано, что родителям оскорбляющих учителя детей придётся заплатить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

Также предлагается наказание за побои или иное применение насилия учеником в адрес педагога.

«Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, — лишением свободы на срок до трёх лет»,— говорится в документе.

Если же насилие было совершено группой лиц, с применением оружия или если в результате побоев состояние учителя оценивается как средне тяжёлое, то срок лишения свободы может вырасти до 6 лет.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко сообщил «Российской газете», что такие законодательные инициативы необходимы и могут повлиять на ситуацию, несмотря на то, что в обществе они будут восприняты неоднозначно. Другие специалисты также добавляют, что важнее поднимать социальный статус учителя и обеспечивать ему такое положение в обществе, которое он заслуживает. Такой закон, включающий льготы для преподавателей, уже готовят в Госдуме.