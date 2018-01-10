/ Жительницы Катав-Ивановска испугались закрытия единственного родильного отделения

Минздрав опроверг слухи об отсутствии в будущем родовспоможения.

Родильное отделение в Катав-Ивановске закрывают — такая анонимная информация появилась в социальных сетях. Автор сообщения утверждал, что теперь рожениц со всего района будут возить в другие больницы региона, а сам Катав-Ивановск превратится в вымирающий город, потому что там никто не станет рождаться.

Жители Катав-Ивановска отнеслись к информации неоднозначно. Одни поясняли, что содержать персонал дорого, а рожают в городе мало, поэтому пришлось сокращать штат. Другие пытались доказать, что родильное отделение — самое важное в больнице, и его трогать нельзя. Спор разрешили в региональном Минздраве. Закрывать родильное отделение никто не собирается.



ГБУЗ «Городская больница города Катав-Ивановск» относится к учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам, в которых не предусмотрено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога. В больнице Катав-Ивановска для оказания помощи женщинам, находящимся в активной фазе родов, сохранится родильный зал на 1 койку и палата для совместного пребывания матери и ребенка; сохранено круглосуточное дежурство акушерок. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Беременных и рожениц низкой группы риска по материнской и перинатальной патологии везут в больницу Усть-Катава, средней группы риска — в родильный дом Златоуста, а высокой группы риска — в областной перинатальный центр.

Добавим, что рождаемость в Катав-Ивановске действительно низкая. За 2017 год в больнице приняли 101 роды, из них 6 прошли в декабре.