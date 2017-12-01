/ Главный родильный дом Челябинской области отметил 80-летие

С юбилеем учреждение поздравил губернатор Борис Дубровский.

В 1937 году в Челябинске был открыт крупнейший в области родильный дом, в ноябре ему исполнилось 80. В честь этой знаменательной даты состоялось торжественное мероприятие. Губернатор Борис Дубровский направил коллективу медицинского учреждения видеопоздравление, а на самом празднике побывал первый вице-губернатор Евгений Редин.

Вы дарите людям ни с чем несравнимое счастье быть родителями. За историю существования роддома здесь появились на свет свыше 350 тысяч новорожденных, это целый город. От имени всех южноуральцев благодарю вас за здоровье и радость многих поколений матерей. Вы встречаете юбилей в обновленном составе и с новым, оборудованным по последнему слову техники центром. Я уверен, что это придаст вам сил и желания продолжать свое дело. Мы постараемся, чтобы ваш благородный труд был по достоинству оценен. — поздравил Борис Дубровский.

Напомним, областной центр на базе родильного дома был создан в 1994 году, а в 2003 он получил статус областного. Долгое время он находился на улице Тимирязева, пока в 2016 не переехал в новое современное здание на улице Воровского, рядом с Челябинской областной больницей. Там оборудовано 130 коек круглосуточного пребывания, предусмотрены родовый блок на 10 индивидуальных родовых залов, операционный блок, отделение реанимации для женщин, отделение реанимации новорожденных. В центре имеется все необходимое для оказания медицинской помощи недоношенным малышам, в том числе с экстремальной и очень низкой массой тела.