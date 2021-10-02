«Роботы по улицам здесь не ездят»: челябинка — о переезде в Японию

Челябинка Анна Лещова — о том, зачем японцам министр по делам одиноких людей, почему они любят есть сырые яйца и как относятся к иностранцам

Япония — страна контрастов, и побывать в ней хотя бы один раз в жизни наверняка хотел бы каждый из нас. Челябинка Анна Лещова год назад уехала в эту страну, чтобы получить образование в местном университете. В интервью ИА «Первое областное» она рассказала, чем увлекаются японцы, как переживают пандемию и почему все реже вступают в брак. А еще вместе мы развеяли несколько мифов о Стране восходящего солнца.

— Аня, как появилась идея поехать учиться за границу и почему именно в Японию?

— Я заканчивала факультет Евразии и Востока в ЧелГУ в 2014-м, поэтому японский язык я знаю. Потом работала с японцами какое-то время — была ассистентом и переводчиком на небольшой японской фабрике в городе Электросталь.

При этом всегда хотела пожить в Японии, мне кажется, это мечта любого япониста. Не просто сидеть в России со знанием языка, а съездить, посмотреть на японское общество изнутри. Все это читаешь и учишь, а потом хочется самому все увидеть. Но в Японию сложно надолго уехать просто так. Поэтому я рассмотрела вариант учебной визы — это относительно легкий способ попасть в страну.

— Что ты делала для того, чтобы получить учебную визу?

— Самый легкий, но дорогой способ, — это языковая школа. Но у меня не было средств. А моя одногруппница, например, получила стипендию от японского правительства. Таким образом, можно отучиться на бакалавра, но я уехала по программе аспирантуры с возможностью поступить дальше на магистра. Для этой стипендии нужно написать научное исследование, которое связано со страной. Мое исследование было связано с японскими диалектами в рекламе. Кстати, для этого не обязательно знание языка. Потом проходишь собеседование, где рассказываешь про свое исследование.

Я прошла на стипендию только с третьего раза. Но каждый раз, когда не проходила, не сдавалась и пробовала снова. При рассмотрении заявки учитывают публикации твоего исследования. Если ты прошел конкурс, тебе отправляют список вузов, с которыми они сотрудничают — это огромный список учебных заведений со всей страны. Но многие частные вузы туда не входят. Я учусь в государственном университете в городе Нагоя. Списывалась и с другими вузами, но этот был в приоритете из-за научрука. Туристам тут делать нечего особо, но жить тут легко. Этот город даже, мне кажется, похож чем-то на Челябинск, только здесь есть метро и чисто на улицах. Главный завод Toyota и Mitsubishi в Нагое, например, находятся. Но достопримечательностей здесь особо нет.

















— А когда учеба заканчивается, ты можешь остаться работать в стране?

— На учебе ты по желанию посещаешь лекции и пишешь исследование. После его сдачи посольство покупает тебе билет обратно в Россию и ты можешь улететь домой. Но практически все, кого я знаю и кто учился по этой стипендии, пробовали поступать дальше — в магистратуру. После нее у тебя есть возможность искать работу в Японии и местные работодатели к тебе более благосклонны, когда узнают, что ты закончил японский вуз.

— Можно ли совмещать учебу с работой или стипендии хватает?

— Подработка, мне кажется, нужна. По русским меркам стипендия хорошая, но в Японии ее хватит только на еду и аренду квартиры. Кто-то умудряется еще одежду себе купить. Но путешествия и развлечения — это те статьи расходов, на которые стипендии точно не хватит, нужна зарплата. Поэтому почти все студенты подрабатывают. Учебная виза позволяет подрабатывать ограниченное количество часов. Студенты работают здесь чаще всего продавцами на кассе, администраторами, преподавателями английского. Многие продолжают работать учителями японского языка для русских студентов — ведут занятия онлайн.

— Иностранным студентам предоставляют общежитие?

— Да, дают комнату в общежитии, но жить там по правилам можешь только первый год обучения, потом ты обязан оттуда выехать. Я заехала в середине декабря прошлого года. Могла остаться до марта или продлить проживание до августа. Но я решила поискать квартиру в аренду. Условия в общаге превосходные. Своя отдельная комната, ванная и туалет. Общая кухня с новой техникой. У каждой комнаты свой ящик для посуды и продуктов. Но мне хотелось жить отдельно. Есть семейные общежития. По сути это двухкомнатные квартиры с кухней и гостиной. Я жила в Нагое — это полтора часа езды от Токио. На поезд билет около 100 долларов, особо часто не можешь ездить.

— Как тебе вообще обучение в университете Японии?

— Здесь европейская система образования. Все предметы, которые посещаешь, ты выбираешь сам. Есть норма по количеству лекций и семинаров, но абсолютно все предметы выбираешь сам. Магистратура мне нравится, но учиться тяжело из-за того, что иностранный язык. Но в любом случае интересно. Преподаватели разные есть, в целом нравятся.





Здесь тебя прямо учат, как писать исследовательские работы, в России я такого не видела. В местных университетах нет групп, как мы привыкли, каждый студент выбирает предметы для посещения, делимся мы только на семинарах по научным руководителям.

— Большую часть времени ты, наверное, посвящаешь учебе? Остается время, чтобы смотреть на быт и культуру японцев?

— Поскольку я раньше работала с японцами, то с особенностями их менталитета я знакома. Еще приятели у меня в Японии живут и работают, я читаю местные блоги. У меня культурный шок был скорее от погружения в эту жизнь. У них, например, до сих пор очень распространены наличные деньги. В каких-то магазинах и кафе просто могут не принимать карты. Они в принципе любят бумажные деньги. И много пожилых людей, которых сложнее приучить к безналичным расчетам.

— Долгожителей много в Японии?

— Да, здесь жителей, чей возраст составляет 100 лет и больше, около 80—100 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Качество жизни и продуктов здесь отличное, а еще люди в возрасте здесь имеют свое увлечение. Я хожу на секцию стрельбы из лука здесь. Она отнимает много времени, и это достаточно дорого. Поэтому этим занимаются в основном школьники и пенсионеры: детям все оплачивают родители, а дедушки и бабушки могут себе это позволить.





Я много вижу на занятиях пенсионеров. И меня удивляет, что они чем-то занимаются. У меня есть учитель, ему 70—80 лет, и у него есть занятия в жизни, он не просто сидит перед телевизором дома. Он работает в тренировочном центре, у него есть смысл жизни, понимаете? Не все пенсионеры, конечно, стрельбой занимаются. Есть еще занятия по музыке и другие хобби.

— А молодежь — как она самовыражается?

— Может быть, это странно, но я меньше всего общаюсь с молодежью. В старшей школе тяжело, поэтому школьники в основном сильно загружены. Студенчество же — это золотая пора. Я много слышала, что требований к бакалаврам очень мало. Поэтому они путешествуют по стране, красят волосы в сумасшедшие цвета, организовывают свои кружки. У нас в другом вузе девушка свое радио открыла, например.

— Каким бы ты назвала отношение японцев к иностранцам?

— Сложно сказать. На первый взгляд кажется, что они очень доброжелательны. Японцы любят «сохранять лицо», они не показывают свою неприязнь, даже если испытывают ее. Им приятно, когда иностранцы учат их язык и культуру.

Хотя в глубинке и люди старшего поколения настороженно относятся к гостям из других стран. Далеко не все японцы сдают квартиру иностранцам. Мне отказывали несколько раз, когда я искала квартиру. И все мои знакомые иностранцы тоже сталкивались с подобными проблемами. Какое-то время назад было престижно иметь отношения с иностранцами, есть японцы, которые дружат с ними ради статуса.

— Как японцы высказываются о власти в стране?

— Японцы, как и многие другие, часто ноют в интернете. У них основная сеть — это «Твиттер», там много негатива и критики властей. Если брать общественно-политическую жизнь, они свободно проводят демонстрации и их никто не останавливает: против ношения масок, против Олимпиады, за Курилы. Полиция просто следит за порядком. Но японцы в целом стараются острых углов избегать.

— А как японцы относятся к вакцинации от коронавируса?

— Все знакомые японцы мои сразу же пошли вакцинироваться, как появилась возможность. Все записывались заранее на прививку. Есть и антипрививочники, они целые демонстрации проводят против масок и прививок. Может, мне повезло, что знакомые у меня ответственные.

В Японии еще очень развито понятие «Один за всех и все за одного». Все побежали — я побежал. Но масочный режим большинство жителей все же соблюдают, потому что огромное давление общественного мнения. Даже в автомобилях, когда одни едут, могут в маске сидеть.

— В страну сейчас пускают туристов?

— В страну можно въехать только местным, насколько я знаю. Даже если у тебя есть прививка, по прилете из-за границы ты все равно сидишь две недели карантина. Кстати, изоляция в отеле — за счет правительства. Ты должен находиться там три дня, потом тебе делают ПЦР-тест и, если он отрицательный, ты отправляешься на карантин домой.

Но при этом не можешь ездить на общественном транспорте. Тебе ставят приложение на телефон, которое отслеживает твое местоположение. Передвигаться ты можешь только на «ковидном» такси. Есть специальные автомобили, которые перевозят людей, находящихся на карантине, из одной точки города в другую. Эту услугу ты оплачиваешь уже за свой счет.

Мифы о Стране восходящего солнца

— Давай попробуем развеять мифы, которые есть об этой стране. Япония — страна технического прогресса?

— Ощущение, что технический прогресс тут только на экспорт. Есть интересная современная домашняя техника, например. Но в повседневности Япония живет прошлым. Они до сих пор используют факсы. И здесь во многих местах нет отопления, кроме северных районов. Транспорт очень хорошо развит, есть поезда, которые ездят быстрее 200 км\ч. Но роботы по улицам не ездят (смеется). Основной технический прогресс в Токио собран, а в остальном очень много традиционных укладов в других японских городах.

— Татуировка — «метка» якудза и японцы их не делают?

— Тоже миф. Японцы делают тату, особенно молодые. Это уже давно не атрибут якудза. Хотя знаю, что в некоторые места до сих пор с тату не пускают или просят их заклеивать. Сейчас у молодежи популярны не традиционные японские, а уже более европейские рисунки для тату.

— Японцы все реже выбирают брак — растет количество холостяков. Это правда?

— Да, в последние годы растет количество холостяков. Даже существует министр по делам одиноких людей. Он должен стимулировать интерес к браку у людей и заниматься развитием института семьи. С демографией в стране беда, поэтому бросают на это силы. Одной из причин, по которой японцы не вступают в брак, является многолетняя экономическая депрессия. Японцы сами по себе закрытые люди, и это большая проблема.

— В Японии все каждый день едят суши. Это так?

— Российские суши совсем не такие, как здесь. В Японии, например, никогда не используют сыр в суши. Молочные продукты — это не традиционная японская история. В суши в основном рис, рыба и водоросли. В любом супермаркете продаются наборы суши, есть много сетевых ресторанов. Они популярны. Японцы едят много рыбы, но свежую чаще всего ее можно заказать только в дорогих ресторанах. В обычных кафе обычно замороженная рыба подается.





Из интересных японских блюд — это гречневая лапша. Быстро готовится и вкусная. Еще тофу люблю, японские супы. У них суп — это бульон, в котором плавают крупные ингредиенты. Ты отдельно пьешь бульон, отдельно ешь ингредиенты. В некоторых супах бульон не пьется вообще. Меня удивило еще, как можно просто есть белый рис! Это ведь постоянный гарнир, они едят его вместо хлеба. Я привыкла, что есть гречка, макароны, картошка, а здесь почти всегда белый рис на гарнир.





Еще из необычного — сырые яйца, их очень любят. Японцы могут разбить сырое яйцо на рис, смешать и есть. Меня это удивляет. Нас учат, что их нельзя есть сырыми, да и консистенция не вдохновляет, так скажем. Я не уверена, что это правда, но я прочла, что сырые яйца стали есть после бомбардировок, якобы они выводят радиацию. Много бобов в японской кухне. Десерты, паста из бобов, в том числе блюдо натто — это перебродившие соевые бобы, выглядят они не очень, но на вкус неплохие. Я бы не стала, но некоторые японцы едят каждый день натто на завтрак.

— Япония — одна из самых дорогих для жизни стран. Так ли это?

— Это правда. От города и района зависит, конечно. В Нагое дешевле, чем в Токио. Это одна из причин, почему я выбрала Нагою. В Токио очень дорогое жилье. Очень дорогая мобильная связь — я плачу 30 долларов за 10 Гб, и интернет куда медленнее, чем в России. Домашний интернет — 30 долларов в месяц. Проезд стоит два доллара. Стоимость проезда в метро зависит от расстояния. Билет в кино дорогой — 20 долларов может стоить, 15 — это по скидке студентам. Обед в кафе на одного человека — 10 долларов. Японцы часто едят в кафе. Минимальная зарплата — около 200—250 долларов.

— Япония — безопасная страна, уровень преступности низкий?

— Это правда, одна из самых безопасных стран. Японцы знают, что живут в месте, где частые землетрясения и тайфуны. У них целая система предсказания катаклизмов, и они просчитывают на десятки лет и готовятся ко всем таким случаям. У них специальная архитектура, которая нацелена на минимальный ущерб человеку в случае ЧП.

Есть известный феномен «японца в Париже»: они ходят по улице с расстегнутой сумкой, носят телефон в заднем кармане, и это норма. В кафе оставляют вещи на сидениях. Они знают, что их никто не возьмет. Они привыкли жить в безопасности. И поэтому им непривычно в других странах от того, что за вещами нужно следить.