Рисунок школьницы из Трехгорного украсит бубен шамана в сериале «Умка»

Девочка победила в конкурсе «Движения первых» и студии «Созмультфильм»

В день рождения студии «Союзмультфильм», а сегодня ей исполняется 88 лет, журналисты медиахолдинга «Первый областной» разыскали в Трехгорном девочку, победившую в конкурсе на создание бубна для шамана Тайкэ из нового анимационного сериала «Умка».

Алексии Наруковой всего 8 лет, она учится в школе. Юный художник растет в творческой увлеченной семье, посещает разные кружки и секции и вместе с мамой и папой ходит на мастер-классы, где рисует кофе, акрилом и красками.

«Даже в школе Алекса постоянно рисует. Они усваивает информацию, но параллельно пытается фиксировать это в каких-то образах», — говорит мама девочки Татьяна Нарукова.

Рисовать девочку учит папа, кроме того, Алексия посещает частную студию рисования. А не так давно школьница увлеклась «Движением первых». Алексия пробует себя в разных активностях. Когда «Движение» и «Союзмультфильм» объявили совместный конкурс на лучший дизайн бубна для шамана Тайкэ, девочка загорелась идеей создать свой эскиз.

«Если мне дать чистый лист, я могу нарисовать все. Я сразу представила будущую картину: горы и льдины, а на льду — Умку с мамой», — говорит Алексия.

Чтобы украсить бубен, девочка изучила элементы орнамента национальной одежды народов Севера.





В итоге бубен Алексы набрал наибольшее количество голосов, а сама школьница стала единственным победителем конкурса. Рисунок нашей землячки поместят на бубен шамана Тайкэ в сериале «Умка».

Между тем в понедельник, 10 июня, в кинотеатрах страны можно всего за рубль посмотреть сборник анимационных фильмов от «Созмультфильма». В Челябинске эта акция проходит в «Синема Парке», который расположен в «Горках».