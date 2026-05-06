Резкий перепад суточной температуры и туманы пообещали на Южном Урале 7 мая

Ветер сохранится слабым

В четверг, 7 мая, в Челябинской области днем сохранится жаркая погода. Отдельные районы окажутся во власти атмосферного фронта, пройдут дожди. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на четверг температура снизится до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +25. Преимущественно солнечно, осадков не будет. Ветер сменит направление с южного на северо-восточное, но сохранится слабым.

По области в ночные часы будет от 0 до +10 градусов, днем — от +21 до +26. Переменная облачность, местами дожди, могут прогреметь грозы. Утром не исключаются туманы. Ветер северо-восточный, 2—7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.

К 9 Мая в Челябинской области ожидается похолодание.