Режим высокой пожарной опасности объявили в Челябинской области

В регионе установилась очень жаркая погода

Высокая пожарная опасность ожидается на всей территории Челябинской области с 17 по 19 мая из-за аномальной жары, сообщили в ЕДДС Челябинска. Ранее 4 класс пожарной опасности действовал только на юге региона.

При высокой пожарной опасности запрещены любые огневые работы. Под запретом и разведение костров. Кроме того, важно быть предельно осторожными на природе, ведь причиной крупных пожаров могут стать любая искра и даже движущиеся по сухой траве транспортные средства.

В период, когда риск пожаров особенно высок, спасатели усилили профилактическую работу: они напоминают южноуральцам о правилах безопасности, а также о штрафах за нарушения.