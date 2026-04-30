Днем 30 апреля в Челябинской области повторно отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение опубликовали в официальном канале в «Максе» правительства региона.
Второе за сутки введение режима произошло спустя несколько часов после утренней отмены. Новые ограничения также продлились недолго.
Во время действия режима жителям рекомендовали спускаться в подвалы и паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Предупреждали о возможных перебоях связи.
После отмены аэропорт Челябинска имени Курчатова снял все ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Власти призвали жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.