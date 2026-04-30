Режим «Беспилотная опасность» на Южном Урале 30 апреля сняли второй раз за день

Ограничения действовали около часа

Днем 30 апреля в Челябинской области повторно отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение опубликовали в официальном канале в «Максе» правительства региона.

Второе за сутки введение режима произошло спустя несколько часов после утренней отмены. Новые ограничения также продлились недолго.

Во время действия режима жителям рекомендовали спускаться в подвалы и паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Предупреждали о возможных перебоях связи.

После отмены аэропорт Челябинска имени Курчатова снял все ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Власти призвали жителей доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.