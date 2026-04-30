На Южном Урале второй раз за день объявлен режим беспилотной опасности. Власти предупредили о возможных перебоях в работе связи и доступе к интернету, сообщили в правительстве региона.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Челябинска и Екатеринбурга.
При угрозе БПЛА рекомендуется:
- в здании — спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользоваться лифтом. Если спуститься невозможно — отойти от окон, укрыться в помещении без остекления между несущими стенами (санузел, коридор, кладовая);
- на улице — укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;
- в транспорте — выйти и укрыться в ближайшем здании или подвальном помещении.
Запрещена фото- и видеосъемка беспилотников, последствий их применения и работы ПВО. Также нельзя прикасаться к обнаруженным БПЛА или их обломкам. О находке немедленно сообщать по номеру 112.