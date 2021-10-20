Рейс Red Wings из Челябинска до Норильска откладывается на день

Иногородним пассажирам предоставили гостиницу

Рейс WZ 1279 АК Red Wings, который не вылетел утром 20 октября из Челябинска в Норильск, перенесен. Вылет назначили на четверг, 21 октября, в 4:15, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Пассажиры, проживающие в Челябинске, разъехались по домам, иногородним гражданам авиакомпания предоставляет транспорт и гостиницу на время ожидания вылета», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Курчатов».

Напомним, утренний рейс из Челябинска в Норильск отложили из-за неисправности самолета. По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.