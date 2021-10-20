Самолет Red Wings не смог вылететь в Норильск из Челябинска из‑за неисправности

Воздушное судно вернулось обратно в аэропорт

В Челябинске из-за неисправности рейс ИН 1279 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в Норильск, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Инцидент произошел утром в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта «Курчатов».

«Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе челябинского аэропорта.

В момент происшествия на борту самолета находились шесть детей, им предоставлена комната матери и ребенка.