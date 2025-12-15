Ретропоезд из Челябинска в Троицк доставит горожан на купеческий бал в новогодние праздники

Однодневный маршрут погрузит гостей в атмосферу XIX века

Еще одно путешествие во времени из Челябинска в Троицк состоится 10 января. Горожане смогут прочувствовать атмосферу купеческого городка, куда их доставит настоящий паровоз. Об этом сообщили в пресс-службе Центра проектного развития Челябинской области.

Романсы под ритмичный звук колес сопроводят путешественников в конец XIX — начало XX века, когда Троицк был ключевым торговым узлом на Южном Урале. В дороге пассажиров будет ждать чай с пряниками и рассказ об истории костюма.

По прибытии в Троицк путешественники будут последовательно погружаться в эпоху: посетят купеческую усадьбу и краеведческий музей, пройдутся по старинным торговым рядам и заглянут в величественный Свято-Троицкий собор. Обед, по замыслу организаторов, также будет выдержан в «купеческом» стиле.

Кульминация вечера — бал XIX века. Для гостей проведут мастер-класс по старинным танцам. Обратно в Челябинск гости отправятся уже на современной электричке.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в первую поездку туристический ретропоезд вместил 120 человек.