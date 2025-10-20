Первый туристический ретропоезд доехал до Троицка

Маршрут сочетает железнодорожное путешествие с историческим погружением

Первый ретропоезд «Троицк. Путешествие во времени» отправился с пригородного вокзала Челябинска. Состав с паровозом серии ЛВ и двумя современными вагонами вместил 120 туристов, сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».





В пути пассажиров сопровождали костюмированные персонажи и старинная музыка. В Троицке для туристов были организованы театрализованные представления, экскурсии по историческим местам и посещение музеев. Кульминацией программы стал бал в стиле XIX века. Поездка длилась 12 часов и завершилась возвращением в Челябинск.

Проект реализован при сотрудничестве администрации Троицка, туроператоров «ЦАВС» и «Каникулы», Южно-Уральской железной дороги и Свердловской пригородной компании.

Интересно, что билеты на ретропоезд до Троицка были раскуплены за один день.