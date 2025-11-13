Ретроградный Меркурий может быть не виноват в ваших проблемах

Ученые называют явление иллюзией

Очередное объявление о начале ретроградного Меркурия заставляет содрогнуться немало людей, мол, жди беды, раз такое дело. И правда, в психологии человека есть удивительная особенность: обвинить кого-то в своих проблемах всегда проще, нежели признать собственные ошибки, пусть даже обвинять приходится иллюзорный ретроградный Меркурий.

Действительно, ученые считают это явление не более чем оптической иллюзией. Ретроградное движение предстает перед нами настоящим обманом зрения, возникающим по причине разности скоростей движущихся вокруг Солнца планет. Меркурию, чтобы облететь светило, нужно 88 дней, а Земле — 365. При выстраивании планет на одну линию с Солнцем наблюдателям с Земли кажется, что Меркурий замедлился и начал движение назад.

«Мы не располагаем данными, подтверждающими, что из-за этого эффекта возможны изменения в биохимии мозга человека, работе его нервной системы или эмоциональном состоянии», — говорят представители науки.

Еще эксперты отмечают слабость магнитного поля Меркурия, которому не удается достигнуть Земли. Других физических воздействий на землян планетой также не оказывается.

Астрологи явно не согласятся с учеными, но вот внушаемым людям эта информация точно будет полезной. Мыслите позитивно — и звезды точно сойдутся.

