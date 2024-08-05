Как период ретроградного Меркурия отражается на человеке

От каких действий следует воздержаться в эти дни

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, когда планета Меркурий в результате своей орбитальной скорости кажется движущейся в обратном направлении относительно Земли. Это происходит с планетой несколько раз в год и обычно длится около трех недель. В астрологии считается, что в этот период возникают сложности в коммуникации, принятии решений и технологиях, что может отражаться на психоэмоциональном состоянии людей.

«Во время ретроградного Меркурия многие люди испытывают повышенную тревожность, неуверенность и трудности в общении. Ситуации, которые обычно проходят гладко, могут обернуться недоразумениями и конфликтами. В этот период усиливается внутренний диалог, что может привести к самоанализу и переосмыслению прошлых событий. Это также время, когда всплывают старые проблемы и недосказанности, что может вызывать эмоциональные всплески», — говорит специалист по матрице судьбы, астролог Валерия Хваткова.





Как вести себя в период ретроградного Меркурия:

• оставайтесь спокойными — важно помнить, что это временный период. Практика медитации и дыхательных упражнений позволит справиться с повышенной тревожностью;

• планируйте заранее — если возможно, избегайте начала новых проектов или важных дел. Лучше сосредоточьтесь на завершении уже начатых задач и восстановлении старых контактов;

• общайтесь осторожно — важно быть внимательным к своему языку и восприятию информации. Переосмыслите свои слова, чтобы избежать недоразумений;

• записывайте мысли — ведение дневника поможет вам структурировать свои мысли и отслеживать эмоции в этот сложный период.

Ретроградный Меркурий на этот раз продлится с 5 по 28 августа, в названные даты нежелательно подписывать важные документы из-за повышенного риска ошибок и недопонимания, поэтому лучше отложить юридические и финансовые сделки.

Начинать новые отношения тоже может быть опасно ввиду возможных недоразумений и искажения восприятия, лучше сосредоточиться на существующих связях.

Еще нельзя игнорировать знаки Вселенной — если вы чувствуете, будто что-то не так, обратите внимание на свои инстинкты, доверьтесь интуиции.