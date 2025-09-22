Решение о включении отопления в Челябинске примут на следующей неделе

Администрация города будет отталкиваться от среднесуточной температуры

На следующей неделе в мэрии примут решение о включении отопления в Челябинске. Грядет похолодание, поэтому в администрации начали задумываться о конкретной дате подачи тепла, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, в городе включают отопление, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. Сейчас тепло есть в 50 школах и 100 детских садах — чтобы юные челябинцы не замерзали и не болели. Также продолжают поступать заявки на подачу тепла от других социальных учреждений.

Кстати, к отопительному сезону готовы все многоквартирные дома, они успешно прошли опрессовку. Правда, в Челябинске сейчас 16 домов отключены аварийно, в течение недели горячую воду обещают пустить. А еще 34 дома остаются с неисправными бойлерами.

«Управляющие компании должны понимать ответственность за неисправный бойлер. Главы районных администраций, вы в курсе про эти дома — „не слезайте“ с них до тех пор, пока проблема не будет решена», — поручил на аппаратном совещании глава города Алексей Лошкин.

На сегодняшний день полная подготовка города к отопительному сезону остается основной задачей всех коммунальных служб, ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и администрации Челябинска.

В некоторых городах Челябинской области отопительный сезон уже стартовал: сегодня батареи стали горячими в домах Трехгорного, Верхнего Уфалея, Пласта и Чебаркуля.