В России выявили новую мошенническую схему с ЕГЭ

Школьников и их родителей просят подтвердить личность перед сдачей экзаменов

Мошенники начали звонить выпускникам школ и их родителям от лица сотрудников Минпросвещения и сообщать о необходимости зарегистрироваться на специальном портале якобы для сдачи ЕГЭ. Для «авторизации» на сайте и подтверждения личности неизвестные настоятельно просят продиктовать код из СМС, который на самом деле является одноразовым паролем для входа в банковские приложения или «Госуслуги». Об этом «РИА Новости» сообщили в Госдуме.

«Новая схема направлена на выпускников и их родителей — людей, находящихся в стрессовой ситуации в связи с предстоящими экзаменами»,— подчеркнули в Госдуме.

Там напомнили, что все регистрационные действия с ЕГЭ проводятся через школы и с участием родителей выпускников. Представители госорганов никогда не запрашивают коды из СМС, тем более в принудительном порядке. Поэтому, если звонят из «Минпросвещения», то такой звонок лучше сразу прервать.

Родителям рекомендовали поговорить со своими детьми и напомнить им о том, что коды из СМС запрашивают только мошенники.