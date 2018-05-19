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Челябинские автомобилисты теперь сами получают предложения на обслуживание от автосервисов

«Конкурентную платформу» создали жители южноуральской столицы.
сегодня в 13:18
  |  Общество

Облегчить жизнь автомобилистам решили молодые челябинцы. Они создали платформу, которая позволяет быстро найти ближайший автосервис. Отличие от обычной карты Google или 2ГИС в том, что автосервисы сами «делают предложение». Так автомобилист может в режиме одного окна выбрать, какой набор услуг ему больше нравится и какая цена его устраивает.

Я столкнулся лично с такой ситуацией, когда в своем районе не знаю ни одной автомобильной мойки и даже не знаю рыночных цен, потому что сам всегда обслуживаюсь у знакомых. Пришла в голову идея: что если бы я с компьютера или даже с телефона написал свою потребность, а в ответ автомойки моего района сделали бы мне предложения с ценой! Так я узнал бы, во-первых, сколько это стоит, во-вторых, кто есть в моем «ареале», а в-третьих, решил бы свою проблему за короткое время, не выходя из дома. — рассказал сайту «Первый областной» автор идеи Игорь Горелов.

Идея вынашивалась два года, и в итоге платформа Remza.net заработала. Сейчас там можно найти несколько автосервисов в разных районах города с отзывами о работе. Авторы идеи планируют привлекать как можно больше исполнителей, чтобы автомобилистам было из чего выбрать, какая бы услуга ни потребовалась.

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