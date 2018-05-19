/ Челябинские автомобилисты теперь сами получают предложения на обслуживание от автосервисов

«Конкурентную платформу» создали жители южноуральской столицы.

Облегчить жизнь автомобилистам решили молодые челябинцы. Они создали платформу, которая позволяет быстро найти ближайший автосервис. Отличие от обычной карты Google или 2ГИС в том, что автосервисы сами «делают предложение». Так автомобилист может в режиме одного окна выбрать, какой набор услуг ему больше нравится и какая цена его устраивает.

Я столкнулся лично с такой ситуацией, когда в своем районе не знаю ни одной автомобильной мойки и даже не знаю рыночных цен, потому что сам всегда обслуживаюсь у знакомых. Пришла в голову идея: что если бы я с компьютера или даже с телефона написал свою потребность, а в ответ автомойки моего района сделали бы мне предложения с ценой! Так я узнал бы, во-первых, сколько это стоит, во-вторых, кто есть в моем «ареале», а в-третьих, решил бы свою проблему за короткое время, не выходя из дома. — рассказал сайту «Первый областной» автор идеи Игорь Горелов.

Идея вынашивалась два года, и в итоге платформа Remza.net заработала. Сейчас там можно найти несколько автосервисов в разных районах города с отзывами о работе. Авторы идеи планируют привлекать как можно больше исполнителей, чтобы автомобилистам было из чего выбрать, какая бы услуга ни потребовалась.