Рекордно рано расцвела калужница болотная на Таганае в 2024 году

Ядовитое растение раскрыло свои бутоны на полмесяца раньше срока

Обычно яркие золотистые цветы калужницы болотной радуют глаз посетителей национального парка «Таганай» ближе к двадцатым числам мая. Но в этом году растение распустилось на полмесяца раньше среднемноголетнего срока, что является абсолютным рекордом, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«Ярко-золотистые цветы калужницы можно сейчас встретить почти на всех ручьях и реках парка, как в низинах, так и на склонах хребтов», — уточнили представители нацпарка.

Кстати, калужница болотная — ядовитое растение. Поэтому лучше любоваться ее цветами, не срывая их.

Рекорд поставило и волчье лыко — в этом году растение распустилось на 17 дней раньше среднемноголетнего срока и украсило территорию нацпарка своими нежно-розовыми цветами. Но ими также следует любоваться, не срывая: все части волчьего лыка ядовиты.