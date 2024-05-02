Обычно яркие золотистые цветы калужницы болотной радуют глаз посетителей национального парка «Таганай» ближе к двадцатым числам мая. Но в этом году растение распустилось на полмесяца раньше среднемноголетнего срока, что является абсолютным рекордом, сообщили в телеграм-канале нацпарка.
«Ярко-золотистые цветы калужницы можно сейчас встретить почти на всех ручьях и реках парка, как в низинах, так и на склонах хребтов», — уточнили представители нацпарка.
Кстати, калужница болотная — ядовитое растение. Поэтому лучше любоваться ее цветами, не срывая их.
Рекорд поставило и волчье лыко — в этом году растение распустилось на 17 дней раньше среднемноголетнего срока и украсило территорию нацпарка своими нежно-розовыми цветами. Но ими также следует любоваться, не срывая: все части волчьего лыка ядовиты.