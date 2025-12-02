Реконструкция улицы Братьев Кашириных в Челябинске завершится в 2026 году

Такие сроки обозначил Алексей Текслер

Реконструкция одной из важнейших магистралей Челябинска — улицы Братьев Кашириных — будет завершена в следующем, 2026 году. Такие сроки назвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии с жителями региона.

Глава области подчеркнул особую значимость этого объекта для города. По улице проходит большой поток транспорта, в том числе общественного. Кроме того, состояние улицы критически важно для строящегося кампуса на площадке ЧелГУ.

«Когда мы кампус откроем, там будет жить большое количество студентов. Эта дорога важна», — отметил губернатор.

Проект реконструкции, включающий в себя ремонт пешеходной части, является двухлетним. В ходе работ возникали сложности, в том числе вопросы к подрядчику, о которых главе региона регулярно докладывал мэр Челябинска.

«Но все вопросы решаются. И в следующем году этот проект будет завершен», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор выразил уверенность, что подрядчик и городские власти справятся с поставленной задачей.