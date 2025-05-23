Дорожники начали капремонт улицы Братьев Кашириных в Челябинске

Обновление крупной магистрали пройдет по нацпроекту

В течение двух лет подрядчик администрации Челябинска проведет капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных на участке в 3,7 километра между улицами Чичерина и Северо-Крымской. Работа будет проходить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожники полностью заменят покрытие на проезжей части. При этом они учтут примыкания и пересечения улиц. Также на участке ремонта обновят горизонтальную разметку, установят дорожные знаки и светофоры. На тротуарах вдоль улицы появятся плитка и велодорожка. Также сделают новое наружное освещение и обустроят ливневую канализацию. Завершится большой ремонт озеленением.





В пресс-службе администрации города отмечают, что на обновленном участке улицы Братьев Кашириных организуют выделенную полосу для общественного транспорта.

Все работы подрядчик должен завершить до 31 августа 2026 года. В 2025-м нужно обновить участок между Чичерина и Молодогвардейцев. На 2026-й запланирован ремонт от Молодогвардейцев до Северо-Крымской.