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/ Челябинский цирк приведут в порядок к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинский цирк приведут в порядок к саммитам ШОС и БРИКС

Реставрация проблемного здания обойдется примерно в 900 миллионов рублей.
сегодня в 16:50
  |  Общество

Челябинск в 2019 году получит деньги на ремонт здания цирка. Об этом заявил генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов. Планируется, что Челябинск станет приоритетным направлением. В ходе ремонта планируется замена системы отопления, электро- и водоснабжения, обновление зрительного зала и холла, ремонт фасада и благоустройство территории.

Дмитрий Евгеньевич Иванов был в Челябинске, на встрече с губернатором этот вопрос поднимался. Тогда мы узнали, что по причине сокращения программы ремонт пришлось отложить. По поручению Бориса Александровича мы провели дополнительные переговоры, и нам удалось заручиться обещанием, что вопрос с нашим цирком будет решен положительно. Нынешний год будет посвящен подготовке — нужно будет актуализировать проект, который был создан еще в 2014 году, подкорректировать смету и провести госэкспертизу. Ремонтные работы запланированы на 2019 год. — рассказал сайту «Первый областной» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отметим, что общая сумма на реализацию проекта составит порядка 800–900 миллионов рублей.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области и глава Росгосцирка договорились о реконструкции проблемного объекта. Тогда речь шла о том, что ремонт будет длиться 3 года, однако треть времени займет этап подготовки.

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