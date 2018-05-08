/ Реконструкция пограничного пункта увеличит время его прохождения на пути к Казахстану

Ремонт продлится до июля.

Автомобилистов предупреждают о трудностях на пропускном пункте Бугристое по направлению к Казахстану. Временные ограничения для транспорта связаны с ремонтом дороги и созданием подъездов к блокпосту, которые продлятся до июля. На границе ограничена скорость движения для машин и организовано движение по выделенным линиям.

С учетом проводимых работ в пункте пропуска Бугристое прогнозируется скопление транспортных средств, следующих через государственную границу. В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает о том, что граждане Республики Казахстан и Российской Федерации могут использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Также автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробки.