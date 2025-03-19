Река Юрюзань установила новый рекорд по срокам ледохода

Уровень воды пока держится в берегах

Реки национального парка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области решили освободиться ото льда на две с половиной недели раньше многолетнего графика. Собственный рекорд побила Юрюзань, передают в пресс-службе нацпарка.

Пока Юрюзань держится в берегах и не поднимается до критического уровня.

На «Зигальге» весна в этом году пришла на три недели раньше, обычно март в парке считается полноценным зимним месяцем.

Напомним, на месяц раньше начался ледоход в Усть-Катаве, где также вскрылась река Юрюзань.