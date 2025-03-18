На реке Юрюзани тронулся лед

Река на западе Челябинской области вскрылась на месяц раньше обычного



На месяц раньше начался ледоход в Усть-Катаве. Сегодня вскрылась река Юрюзань. До этого несколько дней подряд лил дождь. Он и ускорил процесс разрушения льда.

«В марте у нас река не открывалась. Обычно это происходит ближе к концу апреля. На месяц раньше точно вскрылась. Ливни были в ночь с субботы на воскресенье и в понедельник. И вот последствия», — рассказывает журналист медиахолдинга «Первый областной» Мария Батракова.

В Усть-Катаве так же, как и в других территориях Челябинской области, подтапливает участки. Днем 18 марта в трех домах идет откачка воды. Тепло пришло внезапно, земля не успела прогреться и не может впитывать воду. Так объясняют местные жители причину подтопления.