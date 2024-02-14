Регионам дали право ограничивать «наливайки»

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон

Власти Челябинской области получили дополнительные полномочия в отношении заведений, торгующих слабоалкогольными напитками, и смогут самостоятельно регулировать их работу на территории региона. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю такими напитками, как пиво, сидр, пуаре, медовуха, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.

Так, в случае необходимости может быть принят региональный закон о том, что торговать слабоалкогольными напитками могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Напомним, закон о запрете «наливаек» в жилых домах прошел три чтения в Госдуме за два месяца.