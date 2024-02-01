Госдума РФ приняла закон о запрете «наливаек» в жилых домах

Последнее слово должны сказать регионы

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон о запрете «наливаек» в жилых домах, сообщает в четверг, 1 февраля, пресс-служба Госдумы.

«Люди жалуются, что „наливайки“ днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают спокойно жить. Сегодня принят закон. Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — поясняет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом, регионы получили право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции.