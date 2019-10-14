«Ребята с безграничными возможностями»: параспортсмены завоевали более 50 медалей

Сборная Челябинской области стала третьей в общем зачете на Всероссийской спартакиаде.



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Параспортсменов наградили за победы на Чемпионате мира по плаванию и III Всероссийской спартакиаде для инвалидов 2019 года. Вручал награды губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я обращаю особое внимание на соревнования, которые прошли недавно на III Всероссийскую спартакиаду. Ее статус высок, она проходит один раз в четыре года. Каждый раз соревнование демонстрирует уникальные возможности призеров. Надо отдать должное мужеству и спортивному мастерству наших спортсменов. Видя все 49 завоеванных вами медалей, еще раз убеждаюсь, что вы все ребята с безграничными возможностями», — рассказал Алексей Текслер.

III Всероссийская летняя спартакиада прошла Йошкар-Оле. спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, с нарушением слуха и зрения соревновались в четырех дисциплинах: легкая атлетика, плавание, бочча и настольный теннис. Регион представляла команда из 37-ми параспортсменов. Они взяли 49 медалей и вышли на третье место в общекомандном зачете.

Губернатор Челябинской области также наградил спортсменов, которые приехали с чемпионата мира по плаванию в Лондоне. Валерия Шабалина завоевала там три золотые медали, две серебряные и бронзовую. Дмитрий Черняев взял «золото» и «бронзу».

«Медали трудно дались. Мы три месяца готовились к соревнованиям. Теперь есть мечта попасть в Параолимпийскую сборную и выступить за свою страну. В январе пройдет отбор. Приятно то, что нас не забывают и награждают», — рассказал Дмитрий Черняев.

В тех регионах, чьи команды вошли в первую пятерку, есть специализированные региональные центры спортивной подготовки. С первого января 2020 года такой центр будет действовать и в Челябинской области. По словам Алексея Текслера, это поможет повысить подготовку спортсменов к Паралимпийским играм.