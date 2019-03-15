/ Два сельских клуба Челябинской области будут реконструированы в рамках нацпроекта «Культура»

Развитие домов культуры на селе продолжается по решению Бориса Дубровского.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на Южном Урале в рамках нацпроекта «Культура» будет оказана помощь двум сельским клубам. Речь идет об обновлении ДК в селе Толсты Варненского района и в селе Кунашак Кунашакского района.

Мы должны создать максимально комфортные условия для жизни людей на селе, формировать необходимую инфраструктуру для творческого развития и самореализации детей и взрослых. Наличие в селах таких учреждений делают жизнь интересной и насыщенной. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что южноуральские учреждения включены в федеральную программу «Культурная среда», в рамках которой планируется привести в порядок 500 сельских домов культуры. Субсидии регионам выделяются на условиях софинансирования.

Общая сумма, необходимая для реконструкции Домов культуры в селах Толсты и Кунашак составляет около 29 млн рублей. Из них 17,9 млн рублей выделил губернатор Борис Дубровский из областного бюджета, 8,9 млн поступило по линии Федерации, еще около двух миллионов рублей на условиях софинансирования добавят муниципалитеты. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Как отметил министр культура Алексей Бетехтин, большая часть затрат придет на Варненский район, где дом культуры не функционирует несколько лет из-за аварийного состояния. Требуется сделать большой объем работ: ремонт, благоустройство, приобретение основных средств, в том числе звукового и светового оборудования, кресел.

Отметим, что всего в Челябинской области работает 812 домов культуры, на их базе действует 6939 творческих объединений.