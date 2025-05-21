Разрушенному храму на границе Челябинской области вернут 20‑метровую колокольню

Специалисты подготовили проект восстановления святыни в урочище Свобода

У храма праведного Симеона Верхотурского в Каслинском районе восстановят 20-метровую колокольню, разрушенную в советские годы. Как рассказали в Челябинской епархии, эксперты уже подготовили эскиз будущего облика здания.

Фотографий старинного храма, построенного в конце XIX века, не сохранилось. После прихода советской власти монастырское подворье пережило разорение, упразднение и забвение. Монахинь изгнали, сам храм разгромили, а колокольню взорвали. Сегодня неподалеку от села Булзи стоит фундамент монашеских келий и поросшие травой «останки» храма, а вокруг — голая поляна посреди леса.

«Чудом в алтарной части храма сохранились три фрески: в центре образ Господа, справа образ равноапостольной Марии Магдалины, слева икона Спасителя „Моление о Чаше“», — рассказали в епархии.

Фото: Челябинская епархия

На подготовленном эскизе видно, что храм выкрасят в белый цвет, а крыши — в голубой. У храма будут два купола с крестами: один — на колокольне, второй — на кубе (основном теле) храма.

Восстановлением храма Симеона Верхотурского занимается старшая монахиня общины в селе Булзи матушка Феодосия. Сейчас для строительства колокольни ищут опытного каменщика. Также нужна помощь с инструментами и стройматериалами. Но матушка уверена, что работы по реставрации займут не более трех лет.