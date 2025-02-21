Монахини села Булзи начинают восстанавливать еще один храм

У сестер уже есть опыт, но им нужна помощь со стройматериалами

Сестры монашеской общины села Булзи в Каслинском районе Челябинской области приступают к восстановлению еще одной церкви. Речь идет о храме праведного Симеона Верхотурского в урочище Свобода в 11 километрах от села, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

До революции церковь относилась к Ново-Тихвинскому женскому монастырю Екатеринбурга, а в советские годы подверглась разорению.

Как рассказала старшая сестра монашеской общины монахиня Феодосия (Новгородцева), работы много, но сестры ее не боятся — у них уже есть опыт по восстановлению большого Покровского храма. Однако нужна помощь, прежде всего с инструментами и стройматериалами.

«Сестры не боятся браться за новое дело, но просят помочь им со стройматериалами, инструментами, а главное, нужны люди, готовые потрудиться. Летом мы будем проводить много субботников», — говорит матушка.

Она уверена, что работа займет не более трех лет.