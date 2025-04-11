Распознать надвигающуюся слепоту сегодня можно за 10 секунд

Для этого нужно измерить глазное давление во время диспансеризации

Жители Челябинской области старше 40 лет могут бесплатно проверить внутриглазное давление в рамках диспансеризации по полису ОМС. Это важный шаг в профилактике глаукомы — серьезного заболевания, приводящего к потере зрения, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«Внутриглазное давление — ключевой показатель для выявления глаукомы. Без лечения болезнь прогрессирует и может привести к необратимой потере зрения», — говорит заведующий офтальмологическим отделением челябинской ГКБ № 8 Константин Вереин.

Измерение давления проводится быстро и безболезненно с помощью современной бесконтактной тонометрии (около 10 секунд на оба глаза). Повышенным считается давление выше 21 мм рт. ст., в этом случае пациент направляется на дополнительную диагностику.

«Повышение внутриглазного давления часто протекает бессимптомно. Поэтому ежегодное измерение особенно важно для людей старше 40 лет, а также для тех, у кого есть родственники с глаукомой или кто постоянно носит очки», — добавляет Вереин.

Напомним, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС.

Ранее челябинский терапевт Анна Мищенко назвала три фактора риска умереть от заболеваний сосудов и сердца — их также определяют во время диспансеризации.