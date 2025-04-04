Челябинский терапевт Анна Мищенко назвала три фактора риска умереть от заболеваний сосудов и сердца

Их можно выявить во время диспансеризации

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире, однако риск их возникновения можно просчитать, а развитие — предотвратить. Для этого нужно пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Обследования, входящие в программу бесплатной диспансеризации, позволяют оценить риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших десяти лет. Имеется в виду смерть от инсульта, инфаркта миокарда и других форм ишемической болезни сердца.

Оценка абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска проводится по Европейской шкале SCORE. Для расчета учитываются пол и возраст, а также такие факторы риска, как курение, систолическое артериальное давление и общий холестерин. На последние три параметра человек может влиять.

«У пациентов моложе 40 лет мы определяем относительный риск, и, на мой взгляд, это очень важная мотивация к здоровому образу жизни. Ведь если человек не курит, у него нормальные показатели давления и уровня холестерина, то и суммарный риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний будет в 12 раз ниже, чем у его ровесника, который курит, неправильно питается и не следит за давлением», — говорит главный терапевт региона Анна Мищенко.

У пациентов после 40 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, во время диспансеризации оценивают абсолютный сердечно-сосудистый риск.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в любую поликлинику. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Записываться заранее не нужно.

Между тем кардиохирурги ЧОКБ спасли от гибели двух южноуральцев с разрывом аорты.