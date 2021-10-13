Рашид Исмаилов назвал перевод на газ ТЭЦ-2 примером для других предприятий Южного Урала

Эксперт считает, что подход соответствует современному тренду по декарбонизации

В Челябинской области реализуют экологические программы ПАО «Фортум», которые на днях губернатор Алексей Текслер обсудил с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо и главой дивизиона «Россия» Александром Чуваевым. Речь идет о переводе Челябинской ТЭЦ-2 с бурого угля на природный газ. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов прокомментировал ИА «Первое областное», как подписание соглашения повлияет на обстановку в регионе.

По его словам, подписание соглашения является подтверждением намерений, ключевое из которых — уход от сжигания угля на ТЭЦ-2. Этот подход соответствует современному тренду по декарбонизации. Для горожан это повышение качества атмосферного воздуха.

«Будут снижены валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также исключено образование золошлаковых отходов. Кроме этого, такая проактивная позиция руководства компании подчеркивает их уровень экологической ответственности за территорию присутствия своих объектов и людей, на ней проживающих. Еще один положительный пример для хозяйствующих субъектов Южного Урала. Это важно и для репутации бизнеса и акционеров — демонстрировать на деле цивилизованный подход», — прокомментировал Рашид Исмаилов.

Напомним, Челябинская ТЭЦ-2 расположена по улице Линейной. Объект обеспечивает теплом 450 тысяч горожан и является единственной угольной электростанцией в Челябинске. Соглашение о модернизации объекта правительство Челябинской области и «Фортум» заключили в феврале 2021 года.

Процесс модернизации ТЭЦ-2 проходит в несколько этапов. Первый завершат к концу текущего года. Появятся новая инфраструктура для подачи газа и газораспределительный пункт, чтобы иметь возможность резервировать топливо. Сейчас на ТЭЦ-2 уже используют майкубенский уголь с низким содержанием зольности и серы. Следующий этап — полный переход с угля на газ в качестве основного топлива. Эту часть программы реализуют уже в 2022 году. Использование газа позволит значительно снизить выбросы в окружающую среду.