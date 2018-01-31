/ Мифы про рак развенчают врачи-онкологи на встрече с челябинцами

Участники смогут пройти онлайн-тестирование по онконастороженности.

Встречу, посвященную профилактике рака, подготовило южноуральское министерство здравоохранения. На мероприятии все желающие смогут узнать, какие обследования нужно регулярно проходить, чтобы обнаружить онкозаболевания на ранних стадиях. Также на встрече горожане смогут пройти консультацию профильных специалистов и онлайн-консультацию.

Примерно пятая часть россиян, подозревающих у себя рак, просто боятся обращаться к специалистам, откладывая посещение онколога до момента, когда патология станет уже неизлечимой. Наша задача повысить уровень грамотности населения в данном вопросе, научить вовремя обращаться к специалисту, объяснить, какие обследования нужно проходить регулярно, чтобы исключить страх перед заболеванием. — рассказала сайту «Первый областной» главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Встреча состоится 7 февраля в креативном молодежном центре «Пушкин», расположенному по адресу улица Пушкина, 57. Начало в 18:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация по телефону 8 (351) 232-79-74 или здесь.

