Рак кишечника занял второе место среди онкозаболеваний в Челябинской области

Способы профилактики перечислил врач Иван Гавришкин

Колоректальный рак по распространенности в Челябинской области занимает второе место после рака простаты. Как его избежать, рассказали в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

«В основе процессов появления опухолевых клеток лежат мутации в ДНК, которые ежедневно происходят в организме каждого здорового человека. Но к развитию рака это приводит далеко не всегда, благодаря наличию иммунитета: чем он крепче, тем меньше риск развития злокачественного новообразования», — говорит заведующий отделением абдоминальной онкологии ЧОКЦОиЯМ Иван Гавришкин.

Укрепить иммунитет помогает регулярная, предпочтительно аэробная, то есть повышающая сердечный ритм физическая активность без «перегрузок»: ходьба, бег, плавание, велоспорт, лыжи. К тому же ежедневные упражнения позволяют создать в организме среду, насыщенную кислородом, в которой раковым клеткам сложнее процветать.

Также следует убрать из рациона фастфуд, магазинные полуфабрикаты и агрессивные жидкости — газированные напитки и алкоголь. Сократить потребление красного мяса: оно способствует формированию кислой среды в кишечнике, которую «любят» раковые клетки. Лучше питаться белым мясом (курицей, индейкой) и рыбой.

А вот фрукты и овощи приводят к щелочному балансу, что губительно для рака. Поэтому они должны быть в рационе ежедневно.

Пить лучше всего очищенную или фильтрованную воду.

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