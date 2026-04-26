Радиологи из Озерска спасали пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС

Участие в ликвидации катастрофы приняли свыше 5,5 тысячи южноуральцев

Сегодня, 26 апреля, в Челябинской области вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 40 лет назад. Это трагическое событие моментально изменило судьбы сотен тысяч людей и стало неотъемлемой частью многих семей. В опасной зоне работали ведущие радиологи из Озерска, бойцы полка химзащиты из Златоуста и тысячи других неравнодушных южноуральцев, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАХ.

«Опыт аварии на „Маяке“ в 1957 году сделал наших специалистов незаменимыми. Ведущие радиологи из Озерска на тот момент уже имели уникальные наработки по лечению лучевой болезни, что помогло оперативно спасать пострадавших. В Златоусте был сформирован полк химзащиты, бойцы которого работали в самом пекле. ЧТЗ в кратчайшие сроки отправил в Чернобыль специализированные радиоуправляемые тракторы»,— рассказал глава региона.

Всего в ликвидации аварии приняли участие около 5,5 тысяч жителей Челябинской области. Был среди них и отец Алексея Текслера.

«Мы в неоплатном долгу перед этими людьми. Пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы и членам их семей мы оказываем всестороннюю поддержку по самым разным направлениям»,— добавил Алексей Текслер.

