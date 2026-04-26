Челябинец 40 лет назад увозил зараженный грунт из Чернобыля

Александр Романов работал в ликвидации радиоактивных загрязнений

Ровно 40 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, на берегу реки Припять, в 18 километрах от Чернобыля, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики. В первый год после аварии в локализации ее последствий участвовали более 300 тысяч человек. И только из Челябинска на помощь приехали около 5,5 тысяч ликвидаторов.

Александр Романов — один из них. Он тогда только вернулся со срочной службы и работал в автотранспортном предприятии, когда вместе с машиной его забрали. Александр был в первой партии ликвидаторов, в зараженной зоне он пробыл пять месяцев. Об истории, работе и службе в тот год челябинец рассказал журналисту 1obl. ru.



«Тринадцатого мая нас забрали. Привезли в Златоуст переодели, повесили военные номера. Там формировался 28 полк химзащиты. Шестнадцатого — погрузили машины на платформу нас в вагоны и мы отправились в дорогу. Уже в окрестностях Чернобыля приехали в голое поле — просто поле. Говорят: здесь будет ваш автопарк, там палаточный городок», — вспоминает Александр.

Отмотаем время немного назад. В конце декабря 1985 года Александр только вернулся со срочной службы. Два года он служил в войсках ЖДВ, строил железные дороги в Карелии. Будучи еще совсем юнцом — 21 год ему исполнился уже в Чернобыле — он работал в автоколонии Челябинского автотранспортного предприятия № 7. Управлял КамАЗом-самосвалом — с ним он и поехал.



Приехали сослуживцы на границу с мертвой зоной, там — ни души. Первые три ночи ночевали в машинах, днем каждый занимался своим делом. Одни ставили палатки. другие на разгрузки эшелонов. Потом начались трудовые будни.





Полк, в котором служил Александр, работал в зоне дезактивации, люди там еще кое-где жили. Дальше — «зона жесткого контроля» — это жилая зона. Ликвидаторы занимались ее обработкой. Чтобы вывезти из зоны радиоактивные вещества, они снимали 30 сантиметров грунта, засыпали песком иногда и постройки. Зараженную землю увозили в «могильник».



«Одно время нам довелось побывать в „мертвой зоне“. Там вообще пусто и тихо, никого нет. Это тридцатикилометровка от реактора, где произошел взрыв. Но на деле от нас до станции было всего 24 километра. Место полностью заражено, было ограждено, стояли милицейские посты. Там и находился „могильник“. Туда заезжаешь, высыпаешь грунт, и обратно. И так с утра до позднего вечера», — отметил ликвидатор.

Никого в «мертвой зоне» нет — всех выселили. Изредка можно было увидеть прячущуюся бабушку. Они пробирались туда к хозяйству — курочек кормить. Весь большой скот вывезли из зоны сразу, а пернатые оставались.



«Пенсионеры, считай, одну войну пережили. Не успели отстроиться, как их снова выселяют. Заедешь в магазин в жилом селении, а у местных один вопрос. Когда эта война закончится», — дополнил Александр.

Деревни, в том числе и жилые, обрабатывали по несколько раз. Некоторые — больше трех. Радиационный фон поднимался даже после обработки. И проводить дезактивацию приходилось снова, и снова...

«Хочется забыть, как страшный сон. Но мы были воспитаны на патриотизме: раз Родина позвала — надо идти».

Радиацию не видно, не слышно, не чувствуешь. Она не пахнет. Но она убивает. Спустя два года после Чернобыля у Александра начались головные боли. Со временем они стали настолько сильными, что приходиться пить обезболивающие.



Сейчас ему 61 год. Он инвалид третьей группы, получивший ее после радиационного воздействия. Из семи человек их автоотделения осталось только двое.



«Ребята умирают. У многих онкология — с ней долго не живут. Полгода максимум: если вылезла, значит, вылезла», — вздыхает он.

Александр силен духом. Он веселый, бодрый и активный. В планах на этот год посетить Дагестан, Карелию. Самолеты он не любит, поэтому предпочитает автобусные туры — ему так интереснее. А в свободное время, когда получается, ездит на рыбалку.



«Сижу с удочкой, выплыву в лодке, растянусь. Утка с утятами подплывет, долбит по поплавкам. Цапля из камышей выйдет, посмотрит. Наедине с природой отдыхаю»,— улыбается он.





Сегодня Александр Романов — председатель Челябинской городской общественной организвции инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль». Из десяти тысяч ликвидаторов осталось чуть больше двух тысяч человек по всей Челябинской области. Александр помогает им с возникающими вопросами, входит в комиссию при пенсионном фонде, защищая права чернобыльцев.





На выставку «Чернобыль. Ключевое решение» в мультимедийном парке «Россия — моя история» Александр принес и свои сокровища. Одно из них — дозиметр. Это измеритель мощности радиоактивной дозы. Он очень высокочувствительный и способный уловить даже самые низкие дозы радиации.



«У меня есть мечта. Хочу открыть мини-музей и собрать там экспозиции по Чернобылю. И чтобы люди приходили, и чтобы память о ликвидаторах была живы», — резюмирует Александр Романов.