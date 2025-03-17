Ради Кубка России по фристайлу из Челябинска в Миасс пустят дополнительные поезда

Рейсы отправятся 22, 23, 29 и 30 марта

В Челябинске продлят работу маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», который должен был завершиться 16 марта. Дополнительные поезда пустят 22, 23, 29 и 30 марта, чтобы зрители могли добраться до места проведения финала Кубка России по фристайлу и сноуборд-кроссу. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Из Челябинска рейс отправится в 8:45, в 10:04 он прибывает в Миасс, откуда в 10:15 в «Солнечную долину» выедет трансфер. Обратный рейс — в 16:20 трансфер до вокзала Миасса, поезд в Челябинск — в 17:18.

Продажа билетов уже открыта, они продаются полными пакетами услуг в кассах пригородного вокзала Челябинска.