Ради красивой даты загсы Челябинской области работали в воскресенье

110 пар сыграли свадьбу 26.04.2026

Очередная «красивая дата» 26 апреля 2026 года выпала на воскресенье, но сотрудники загсов пошли навстречу будущим супругам и распахнули двери регистрационных залов в официальный выходной, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Заявления на регистрацию брака 26.04.2026 подали 110 южноуральских пар.

«Это доказывает, что сотрудники загсов готовы идти навстречу влюбленным, помогая им воплощать мечты в реальность», — отметили в комитете.

