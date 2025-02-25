Челябинцы женятся в красивую дату «по случайности»

Сегодня в Советском районе сыграли свадьбу 14 пар

В феврале в Челябинске настоящий бум свадеб выпал на 25-е число — зеркальную дату. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ЗАГС Советского района, чтобы понять, почему челябинцы выбирают этот день.

Считается, что красивые даты выбирают из-за магии чисел, но челябинцы это опровергают. Большинство из опрошенных пар решили сыграть свадьбу 25 февраля только из-за того, что это была ближайшая свободная дата. Дарья и Владимир, например, подавали заявление в январе и увидели, что 25-е число свободно. Специально красивую дату не выбирали, просто так совпало.

«Когда подавали заявление, увидели, что 25-го свободно два времени, решили занять одно. А вообще не преследовали такую цель — пожениться в зеркальную дату», — рассказала Дарья.

Свадьба во вторник, а не в выходные пару не пугает — вечером отметят с родителями, а пышный праздник устроят в теплое время года. К слову, до свадьбы молодожены были вместе целых семь лет.

Случайно пожениться в этот день удалось и Илье с Еленой. Дату тоже выбрали по принципу «была ближайшая для заключения брака».

«Это просто совпадение, мы в предрассудки и суеверия не верим», — делится Илья.

Всего одна пара ответила нам, что специально выбирала красивую дату, — это Евгений и Ксения. Пара подумала, что раз решили узаконить отношения, то нужно все сделать красиво. Молодожены приехали на белом лимузине, невеста в пышном свадебном платье, а жених в галстуке-бабочке.

«Мы хотели, чтобы у нас все было оформлено красиво, специально подбирали эту дату, а такие числа редко выпадают. Чтобы расписаться сегодня, заявление подавали в январе», — рассказала Ксения.

Сегодня в ЗАГСе Советского района поженятся 14 пар. Большой поток был до обеда, причем расписывались и молодые, и уже взрослые, рассказали в отделе ЗАГС. Самое интересное — мы встретили всего одну пару в традиционных свадебных нарядах. Большинство решило не надевать сильно праздничные костюмы, а кто-то из девушек пришел в брюках и даже в черном.

Всего в области в этот день свадьбу сыграли 202 пары.