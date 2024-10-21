Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на Южном Урале закончат в октябре

Дорожный ремонт идет со значительным опережением сроков

В последних числах октября в Челябинской области будут завершены ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», запланированные на 2024 год. По словам главы южноуральского Миндортранса Алексея Нечаева, приведение опорной сети дорог в нормативное состояние идет с опережением сроков. Министр подвел предварительные итоги сезона и рассказал о сложностях «дорожного рывка».

Напомним, в планах на текущий год был ремонт 800 километров дорог, объем дорожного фонда региона составлял 25 миллиардов рублей, из них половину — 12,5 миллиарда — по решению губернатора направили в муниципалитеты.

Как рассказал Алексей Нечаев, основная работа на этот год предусматривала ремонт сети дорог регионального значения в двух агломерациях — Челябинской (47 объектов) и Магнитогорской (132 объекта).

«В Магнитогорской у нас все уже готово, отчитались в августе. В Челябинске осталось несколько объектов — октябрем, максимум началом ноября все, что по нацпроекту требовалось привести в нормативное состояние, мы приведем», — обозначил министр.

Впрочем, ремонтировали дороги не только в «столицах»: «дорожный рывок» коснулся и Миасса, и Златоуста, и многих других городов.

«Отработали такую же технологию, как с нами отработал Росавтодор по заключению меморандумов, сделали своего рода библиотеку проектов и запустили программу, назвав ее „Дорожный рывок“. Благодаря ему жители и гости области увидели, что не только в административном центре, но и в глубинке может происходить что-то хорошее», — рассказал министр.

Он затруднился назвать самый сложный объект реконструкции, отметив, что на это «звание» могут претендовать все улицы Челябинска.

«Все улицы Челябинска были достаточно сложными, потому что работали в трафике движения, в основном приходилось ремонтировать по ночам. Плюс здесь на объекте капремонта или реконструкции есть очень много элементов, которые требуют синхронизации с другими нашими проектами, такими как переустройство коммуникаций, люки и так далее», — рассказал он.

Напомним, ранее глава Миндортранса рассказал о том, что в областном центре продолжается работа над увеличением числа выделенных полос для общественного транспорта.