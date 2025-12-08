Работодатели смогут перечислять сотрудникам до миллиона рублей при рождении малыша

Необлагаемые налогами выплаты вырастут в 20 раз

В России с 1 января 2026 года вырастет размер выплаты, которую работодатель может перечислять сотруднику при рождении ребенка, не платя налоги. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня выплата, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, составляет 50 тысяч рублей. С 1 января ее размер вырастет до одного миллиона рублей.

Важное заявление президент сделал во время совещания по стратегическому развитию и национальным проектам. В совещании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.