Алексей Текслер принял участие в совещании президента России по стратегическому планированию и нацпроектам

Оно прошло 8 декабря в Александровском зале Кремля

Президент подвел итоги ежегодной работы по достижению национальных целей и обозначил ключевые ориентиры на предстоящий период. Владимир Путин отметил, что 19 нацпроектов находятся в активной фазе реализации, по большинству показателей достигнуты плановые значения. Вместе с тем ряд направлений потребует дополнительного внимания и ускорения.

Владимир Путин обозначил задачи на ближайшую перспективу:

— переломить негативную демографическую тенденцию, усилить меры поддержки семьи и детства;

— ускорить экономический рост, создать современные высокопроизводительные рабочие места, удержать низкой инфляцию;

— увеличить экспорт сложной продукции и импорта высокотехнологичных товаров, стимулируя квалифицированную занятость в России;

— сократить нелегальную занятость и оборот, расширяя возможности для добросовестного бизнеса;

— масштабировать проекты по повышению производительности труда, ускорить запуск отраслевых центров компетенций;

— развивать проекты технологического лидерства.

Напомним, Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под руководством Алексея Текслера принимала активное участие в обсуждении национальных приоритетов на текущую шестилетку. Ряд предложений Комиссии легли в основу контуров реализации нацпроектов. В их числе предложения по повышению производительности труда с акцентом на промышленную роботизацию; снижению разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, усиление региональной компоненты экономического развития.